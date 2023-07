Pontile messo in sicurezza "Spesi ben 250mila euro"

di Giuliano Forani

Il pontile "La Marina" investe in sicurezza e spende 250mila euro per difendersi dalle buriane di nord est. L’intervento è consistito nel prolungamento di 14 metri con moduli galleggianti del peso di 180 quintali ciascuno, e nell’ampliamento della terrazzina della sede, ove ci si riunisce per stare insieme ma anche per assumere iniziative di altro genere. In poche parole, la bora d’ora in avanti avrà da penare un bel po’ per mettere in crisi le barche agli ormeggi, come succede purtroppo spesso a causa della scarsa protezione garantita dall’imboccatura del porto. La Marina dispone di 58 posti barca ma grazie a tale intervento si può arrivare a 60 e forse più. Il progetto, e questo va sottolineato con forza, è stato per intero finanziato dai soci. Un’opera che va oltre la semplice riqualificazione e messa in sicurezza della struttura ma assume altri significati. "Dietro questo pontile c’è la storia della città – dice il presidente Flavio Lasorella –, qui c’è tutto l’amore dei civitanovesi per il mare". Il suo ruolo "è quello di essere custode a mare del porto – sottolinea invece il vicepresidente Paolo Piantoni –, ma anche di raccontare tradizioni e personaggi". Tutto questo sarà meglio spiegato, nell’incontro in programma giovedì alle 18 da Primo Recchioni, che di storia, tradizioni e personaggi sa tutto. "L’aspetto da sottolineare – dice – non è di per sé il ruolo del pontile e la ospitalità alle barche da diporto, ma anche il suo impegno per conservare e diffondere la tradizione marinara. Giovedì sarà presentato uno spaccato di questa storia, il racconto di un legame indissolubile tra ’questo’ porto e la gente. Una storia da conservare e far conoscere in tutti i suoi aspetti. L’area del pontile – spiega Recchioni – è la stessa ove negli anni ’30 sbarcavano i trabaccoli con il loro carico di legname. Qui approdavano le lancette a vela che garantivano la sopravvivenza delle famiglie che vivevano di pesca; lancette a vela che sono anche alla base di tanti campioni dello sport velico di cui Civitanova è una delle massime espressioni nazionali. Si parlerà anche delle ’velange’, strumenti da pesca povera e di socializzazione per anziani: ne erano cinque ma di esse si sta perdendo colpevolmente memoria. Il pontile – conclude – accoglie barche, ma si fa anche parte diligente per raccontare una cultura legata al mare". Giovedì, presso la terrazzina de La Marina, questa memoria sarà visualizzata attraverso slide, frutto delle ricerche di Recchioni. Iniziative del pontile anche su altri fronti. "Abbiamo dato il nostro apporto per la pubblicazione del ’Glossario dialettale civitanovese’ – dice Lasorella –, organizziamo corsi e gare, siamo presenti in ogni iniziativa ove ci sia da raccontare il mare e la nostra gente".