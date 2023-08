Pony fugge dal recinto a Cingoli: i carabinieri lo bloccano

Effettuare servizi sulle strade per vigilare sul transito di auto e moto, anche fermandole, rientra nelle normali mansioni dei carabinieri che però ieri mattina non hanno bloccato un mezzo, ma un cavallo: un pony che, lasciato il recinto situato in una posizione isolata, si era concesso un’estemporanea passeggiata lungo la strada della frazione Botontano di Cingoli. Il pony era riuscito a evadere dal recinto che divide con un altro equino (rimasto da solo in quanto evidentemente non incline alle avventure), e vagava sulla carreggiabile in cui viaggiavano anche automobilisti che, passandogli vicino, forse con qualche colpo di clacson lo avrebbero innervosito. Tra quanti in transito c’è stato chi ha allertato i carabinieri. Una pattuglia è intervenuta mentre il pony continuava ad aggirarsi sulla strada. L’impegno dei militari non è stato agevole: il cavallino, rendendosi conto che lo stavano circondando, effettuava diversioni anche fuori dall’asfalto, costringendo i carabinieri a effettuare rapide variazioni al perfezionamento dell’operazione. Comunque il pony è stato catturato è ricondotto nel recinto. Quindi è stato avvertito il proprietario dei due equini, anche perché provvedesse a irrobustire la recinzione dello spazio a loro riservato.

g. cen.