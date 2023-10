Popolo Produttivo dal governo: "Bolkestein: bandi omogenei"

Bolkestein e direttive europee, secondo le quali le concessioni demaniali vanno assegnate attraverso bandi pubblici: gli esercenti aderenti al Popolo Produttivo non ci stanno e chiedono al governo un pronunciamento immediato e chiaro che impegni le regioni e i comuni costieri di tutta Italia a seguire un percorso omogeneo nell’attuazione della disciplina dei bandi. Pare sia di questo tenore il documento presentato a Roma nei giorni scorsi da una delegazione balneari del Popolo Produttivo, che associa dieci categorie. La delegazione civitanovese, composta da Stefano Battistelli e Andrea Ruffini, ha consegnato il documento ad esponenti del governo, che hanno dato piena assicurazione circa il loro impegno ad affrontare il problema. Entro pochi giorni dovrebbero essere emanate disposizioni in materia, e si confida che esse non siano penalizzanti per la categoria. "Il documento è stato definito interessante e sarà valutato in modo più approfondito - si limitano a dichiarare i balneari del nuovo Comitato -. Il Comune di Civitanova, ed anche la maggioranza di quelli costieri, non sono al momento in grado di prendere alcuna decisione perché non ci sono disposizioni ministeriali, ma alti esponenti del governo hanno assicurato che provvederanno presto ad elaborarle e quindi a mettere i sindaci in condizione di operare". Se si considera che le vecchie concessioni saranno valide fino al 31 dicembre 2023, è facile supporre che nel giro di un paio di settimane saranno rese note le direttive. Per la componente civitanovese del Popolo Produttivo un incontro giudicato positivo: innanzitutto per la disponibilità ottenuta dal governo, in secondo luogo per la volontà manifestata di fare di tutto per dettare le regole che non penalizzino pesantemente i balneari.