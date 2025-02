Popolo produttivo,. Fiorella Fabrizi al vertice: "Uniti per la città"

Cambio di presidenza per "Popolo produttivo" di Civitanova: Fiorella Fabrizi prende il posto di Mario Torresi. L’associazione, collegata all’omonimo movimento nazionale, in città rappresenta circa metà degli imprenditori balneari (quindi 18) e Fabrizi, dello chalet Hosvi, è stata eletta presidente all’unanimità martedì pomeriggio. Filippo Broccolo (Lampara) è stato eletto segretario, ruolo che era della stessa Fabrizi. "Ringraziamo Torresi – dice l’associazione – per la disponibilità che ha fornito a tutti livelli, dal locale al nazionale".

Popolo produttivo dà poi notizia di aver aderito all’associazione dei commercianti "Viviamo Civitanova" perché "le battaglie di negozianti, balneari, partite Iva e cittadini sono le medesime. Dobbiamo unirci nel combatterle. Parliamo di problemi come la viabilità, i parcheggi, la sicurezza e gli eventi".

Martedì, prima che entrasse in sala consiliare per la seduta sulla sanità, il presidente della Regione Francesco Acquaroli si è fermato a parlare con una delegazione degli stessi balneari. "Si sono poste le basi – riferisce Popolo produttivo – per un incontro a breve, in cui approfondiremo diverse questioni come la direttiva Bolkestein, il salvataggio o il piano costa. Intanto ringraziamo il presidente per la risposta, apprezzandone la disponibilità al confronto".

Francesco Rossetti