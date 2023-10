"Popsophia a Civitanova: protagonista al festival Cicap di Padova"

Popsophia chiude domenca il festival Cicap di Padova, manifestazione legata all’associazione fondata da Piero Angela per la promozione della mentalità scientifica e dello spirito critico. La lunga maratona di eventi (da oggi a domenica), con 88 incontri attorno al valore della responsabilità e della verità dei fatti, si conclude con la conferenza spettacolo ‘Immaginaria. Come nascono e da dove vengono gli immaginari del fantastico’, condotta dalla filosofa e direttrice artistica di Popsophia Lucrezia Ercoli, dal giornalista scientifico Michele Bellone e dell’astrofisica e scrittrice fantasy Licia Troisi, interventi accompagnati dai video e dai montaggi audiovisivi del regista di Popsophia, Riccardo Minnucci. Un percorso nell’immaginario fantastico che spazia da Il Signore degli Anelli a Game of Thrones, passando per il Medioevo fantastico.