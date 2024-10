Popsophia nella Città Alta. Il festival torna a casa

Trasloca a Civitanova Alta Popsophia, e torna là dove tutto è cominciato e dove saranno realizzate le future edizioni del format Rocksophia, nei contenitori culturali del centro storico.

La decisione arriva dopo una serie di valutazioni da parte dell’amministrazione comunale, anche quella della necessità di preparare per tempo una alternativa al Varco sul mare, che ha ospitato l’edizione 2024, ma dove dovrebbero partire i lavori di riqualificazione. L’intervento non potrebbe coabitare con il festival e allora il trasferimento sul colle. Anche lì non mancano problemi, per la presenza in pazza del cantiere del palazzo ducale, ma per la prossima estate si conta di aver superato le criticità.

Il sindaco, Fabrizio Ciarapica, spiega lo spostamento con "la volontà di soddisfare le richieste di chi voleva il ritorno del festival a Civitanova Alta, cittadella della cultura che è più che mai il nostro gioiello e che vogliamo ulteriormente valorizzare con iniziative di pregio". Per Civitanova Alta, infatti, lo "scippo" a favore del porto è stato sempre vissuto come uno sgarbo e un colpo alla identità "falchetta". Popsophia venne organizzata per la prima volta nel 2011, proposta da Hermas Ercoli, che trova sponda nell’amministrazione comunale. Poi la frattura con Civitanova e la scelta di emigrare a Pesaro. Il ritorno con il format Rocksophia vede il festival abbandonare le spoglie del talk show televisivo, e anche nel 2025 presenterà produzioni culturali inedite, rassegne sperimentali su nuovi media digitali e le istallazioni sulle recenti frontiere dell’intelligenza artificiale, una rinnovata edizione di MeGa, la meta gallery di Popsophia, lo spazio virtuale che dialoga con quello reale.

Del festival che torna a Civitanova Alta si rallegra anche l’assessore ai lavori pubblici e alla Delegazione del colle, Ermanno Carassai: "Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, Civitanova Alta in questi ultimi due anni ha visto l’apertura di numerosi cantieri che hanno migliorato la viabilità e il decoro della città, dai lavori per la sede della delegazione comunale fino al rifacimento di piazza Garibaldi, e ora ci sono progetti in fase avanzata anche per Sant’Agostino, la torre dell’acquedotto e palazzo Ciccolini. Inoltre, si è finalmente arrivati al termine della lunga questione irrisolta del palazzo ducale, che sarà restaurato dai privati riportando finalmente la piazza al suo antico splendore".

Lorena Cellini