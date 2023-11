Popsophia saluta. Dopo dieci anni via da Tolentino

Popsophia saluta Tolentino dopo dieci anni di festival. Il congedo del progetto dalla città è stato annunciato dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli venerdì sera, al Vaccaj, al termine del Philoshow, quando ha salutato il pubblico e lo ha ringraziato per gli anni trascorsi insieme. "L’anno scorso c’è stato il nostro ultimo festival di Popsophia a Tolentino in cui per quattro giorni abbiamo indagato l’umorismo con la filosofia e i linguaggi della cultura di massa – ha detto –. Il tema profeticamente era "nostalgia" di ciò che abbiamo fatto e delle splendide giornate che abbiamo passato insieme. Un decennio di Popsophia e di Biumor che hanno arricchito la comunità tolentinate, un progetto unico, creativo che univa due cose lontanissime come la filosofia e l’umorismo. Anche noi dopo dieci anni andiamo via arricchiti da un progetto che ha sperimentato i nuovi linguaggi". Si interrompe, in pratica, la collaborazione con la Biennale. "Lasciamo il concorso con grande soddisfazione – ha aggiunto il direttore artistico della Biennale dell’Umorismo, il padre Evio Hermas Ercoli – perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi e ne siamo orgogliosi. Abbiamo raggiunto il record di sempre per presenza di artisti e opere inviate e abbiamo traghettato la Biennale dal cartaceo al digitale. Oggi ha una presenza fortissima nella rete e siamo fieri di aver contribuito a lasciare una vivacità culturale di cui le prossime edizioni faranno tesoro". "Ringraziamo l’associazione Popsophia per questo decennio di collaborazione con Biumor – commenta l’amministrazione comunale –. Non è un addio ma un arrivederci con progetti su cui stiamo già lavorando e che vedranno il rinnovamento della nostra collaborazione con un nuovo format". "Popsophia nel territorio di Tolentino fu per me una scoperta, 11 anni fa, quando fu proposta da alcuni colleghi della maggioranza di allora – ricorda l’ex vicesindaco (e attuale consigliere di minoranza) Silvia Luconi –. Se guardo indietro mi ricordo la fatica, soprattutto nei primi tempi del nostro mandato, per il reperimento dei fondi affinché si potesse garantire un’offerta di qualità che tuttavia Evio Hermas Ercoli, sua figlia Lucrezia e tutto lo staff di Popsophia non hanno mai fatto mancare alla città (anche quando si era distanti da quanto fosse realmente necessario). Ogni anno una sorpresa e un successo di pubblico, partendo dal Castello della Rancia per arrivare al teatro Vaccaj. Li ringrazio per aver apportato un alto livello culturale a Tolentino parlando di arte, musica e filosofia. E con loro ringrazio la Regione per averci creduto fino in fondo".