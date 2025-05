Popsophia torna a Civitanova Alta. Il tema scelto è "Retromania"

Dal 3 al 6 luglio l’Azienda dei Teatri riporta a Civitanova Alta l’edizione 2025 di Popsophia. Annunciato, nel giorno del compleanno di Bob Dylan, il primo dei philoshow: Carlo Massarini protagonista dello spettacolo inedito sul menestrello del rock dal titolo "Like a Rolling Stone". L’amministrazione e l’Azienda dei Teatri stanno lavorando per l’appuntamento estivo di Popsophia a Civitanova Alta. L’evento che unisce filosofia e cultura pop, musica e pensiero critico, in programma dal 3 al 6 luglio 2025 nel centro storico della città alta, avrà come tema "Retromania", un viaggio intellettuale e artistico nel fascino del passato, nell’amore per il vintage, nella malinconia che oggi sembra avvolgere ogni sguardo rivolto al futuro.

In attesa della presentazione ufficiale del programma con tutti gli ospiti previsto nei prossimi giorni, è stata svelata un’anteprima assoluta della manifestazione, in una data simbolica, quella di sabato, il giorno in cui Bob Dylan compie gli anni. Il nuovo philoshow "Like a Rolling Stone", in programma il 6 luglio, sarà infatti dedicato a Bob Dylan, voce ribelle e poetica del Novecento, che ha attraversato le epoche, influenzato generazioni e sfidato ogni definizione. Sul palco anche Carlo Massarini, storico divulgatore musicale e testimone della cultura rock in Italia. Il festival ideato e diretto da Lucrezia Ercoli affronterà nelle quattro giornate il tema della "Retromania": dalle serie tv amarcord ai film, dal ritorno del vintage nella moda e nel design la nostalgia ha infettato tutto, non c’è nuova produzione culturale che non sia un reboot del già detto o remake del già visto. Perfino i baluardi più avanzati della tecnologia, come gli smartphone, recuperano il clic analogico quando si scatta una foto. A Civitanova Alta Popsophia percorrerà un viaggio attraverso i decenni, dagli anni ‘60 agli anni ‘80, ‘90 e 2000, nella musica, nella letteratura, nelle serie tv e in quelle trasmissioni che hanno segnato un’epoca. E anche per Popsophia si tratta di un "amarcord": dopo anni, infatti, il festival torna ad abitare gli spazi e la piazza di Civitanova Alta dove la manifestazione nacque nel 2011. "Siamo felici di annunciare il ritorno di Popsophia a Civitanova Alta nel luogo dove tutto ebbe inizio - ha aggiunto il sindaco Fabrizio Ciarapica - Questo festival, capace di intrecciare musica, filosofia e cultura pop, rappresenta una delle espressioni più vivaci della nostra identità culturale". Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito.