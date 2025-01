Poriya il più incisivo. Bene Orduna e Bisotto

Boninfante 7,5: il giovane alzatore aggiunge un’altra bella prestazione. Ficcante in battuta, fa 2 ace e in generale serve bene i compagni, ancora una volta in modo equilibrato. Stranamente non fa muri...

Poriya 8: era già stato titolare in stagione ma non aveva inciso, stavolta è uno spettacolo. Che sia micidiale in battuta lo ripetiamo da mesi, ma gli olandesi se lo sogneranno la notte. Termina con 7 ace, 5 dei quali in un turno interminabile che scava un 8-1 secco nel terzo set. Tra l’altro fa solo 2 errori nel fondamentale. Non sazio, attacca col 78% e aggiunge 2 muri. Medei gli concede gli applausi del pubblico togliendolo sul 24-13 del terzo parziale.

Nikolov 7,5: l’iraniano di un anno più piccolo gli ruba la scena in battuta, ma anche Alex è brillante. Torna ad agire da schiacciatore e termina con 10 punti, 3 ace, il 54% e tanti sorrisi. Risate anche con Medei che nel finale di secondo set lo toglie per mettere Bottolo in ricezione e il compagno invece piglia l’ace. Dirlic 7: ultra prolifico all’andata, votato Mvp (per il ritorno non c’è stata l’elezione), stavolta è più cheto perchè si ferma a 12 punti ma attaccando con un preciso 62% fatto di schiacciate più astute che potenti. Efficace a muro, 2 block per l’opposto. Podrascanin 7: dopo qualche gara entrando dalla panchina, con Gargiulo titolare, il "Potke" ritrova il sestetto dall’inizio. Ne fa 7 col 62%, immancabili i due muri. Suo l’ultimo punto della serata.

Tenorio 7: un punto in meno del veterano per l’altro centrale, il più baby del gruppo. Davi ne mette 6 col 50%, più 2 muri e un bell’ace. Balaso 7: l’Mvp della Final Four si riposa o quasi perchè viene alternato da Medei con Bisotto. Riceverà appena 7 volte. A fine gara porta la Coppa Italia ai tifosi.

Bisotto 7: bella mossa di Medei che dà spazio anche al vice libero, per lui compiti di difesa. Li fa in maniera egregia, attento anche sulle coperture.

Orduna 7: entra nel finale di secondo set per Boninfante e gioca da titolare il terzo. Nessuna sbavatura per il 41enne, puntuale anche in battuta. Bottolo, Lagumdzija, Gargiulo, Loeppky ng.

Andrea Scoppa