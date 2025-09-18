Porreca a Miami con i suoi cocktail

È stato il giovane barista e bartender portorecanatese Giorgio Simone Porreca, 28 anni appena, a vincere la prestigiosa "Sabatini Cocktail Competition 2025", una gara di rilievo nazionale che si è tenuta la scorsa settimana nella suggestiva Villa Ugo a Cortona, in Toscana. Porreca, che lavoro nel bar-ristorante Mag La Pusterla di Milano, era stato selezionato pochi mesi fa tra gli otto finalisti provenienti da ogni angolo d’Italia. E alla fine si è aggiudicato il premio, proponendo due cocktail davvero originali con richiami anche alle sue adorate Marche. Per questo, ora volerà a Miami per fare un’esperienza lavorativa negli Stati Uniti.

"Il tema del concorso di quest’anno era “il sogno americano“ e sono stato scelto tra i finalisti dopo che avevo scritto una mail – spiega Porreca –, allegando le ricette dei due cocktail che avrei proposto. Ovviamente, per entrambi i drink c’era l’obbligo di usare il Gin Sabatini che è commercializzato in 30 diversi Stati al mondo. Nello specifico ho dovuto creato un cocktail alcolico e un altro analcolico". La sua creatività ha sorpreso e non poco. "Ho chiamato il cocktail alcolico Liberty Martini, ed era un classico composto di gin e vermut con l’aggiunta però di un’infusione di pane sciapo marchigiano e un liquore alla mandorla – riprende Porreca –. Invece il drink analcolico l’ho intitolato Giovannino, come il piccolo protagonista del romanzo “Sull’oceano“ di Edmondo De Amicis, che parla proprio di un bambino che emigra a fine Ottocento dall’Italia in America. In pratica ho ricreato un gin tonic senza alcol e ho poi aggiunto uno sciroppo al sapore di apple pie, che è un tipico dolce statunitense, oltre a una spuma di olio e basilico, chiaro richiamo alla cucina italiana. Entrambi i drink sono stati serviti come aperitivo per ricalcare la tradizione italiana e, infatti, li ho accompagnati con delle mandorle tostate".

Ci è voluto ben poco per convincere la giuria, che ha decretato vincenti le sue creazioni. "Tra gli esperti che mi hanno giudicato c’era pure Valentino Longo, titolare del famoso locale Viceversa a Miami, negli Stati Uniti – aggiunge Porreca –. E come premio mi spetterà un viaggio pagato proprio per Miami, che farò tra marzo e maggio. Non solo: in quei giorni parteciperò a uno stage e preparerò dei cocktail all’interno del locale Viceversa, con la possibilità di imparare ancora tanti altri segreti di questo affascinante mondo".

Giorgio Giannaccini