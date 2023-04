Porsche e raduno trattoristi ignoranti

Tolentino ospita due manifestazioni: "Passione Porsche", raduno di vetture supercar della casa automobilistica tedesca organizzato da Club Passione Porsche, e il "Primo raduno trattoristi ignoranti". Quest’ultimo percorrerà in sfilata alle 11 le seguenti vie: partenza via Caduti di Nassiriya (piazzale piscina comunale) via Nazionale, corso Garibaldi, piazza della Libertà, via Filelfo, piazza Martiri di Montalto, via Parisani, via Tambroni, viale Matteotti, via Arnaldo Lucentini, viale Benadduci, viale Brodolini, viadotto Berlinguer, viale Antonio Cassarà, via Nazionale (SS77) fino al raggiungimento del Castello della Rancia. Durante lo svolgimento sarà necessario apportare modifiche momentanee alla circolazione nelle vie ricomprese nell’itinerario della sfilata dei trattori. Mentre il club ’Passione Porsche’ prevede la sosta delle auto partecipanti al raduno in piazza della Libertà e in piazza Mauruzi.