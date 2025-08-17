Porta Alvaneto conquista il Palio. Suadoni, un debutto senza rivali

È stata Porta Alvaneto con l’esordiente Tommaso Suadoni di Amelia (Terni) a vincere la 54esima edizione del Palio della Pacca di San Ginesio, disputato il giorno di Ferragosto al Campo del Palio, a San Gineiso.

"Una vittoria maturata con una condotta di gara che, fin dalla prima delle tre tornate disputate, ha visto il cavaliere amerino, che ha corso in sella a Rodano, il più performante non solo al bersaglio (nei nove assalti totali ha colpito per otto volte il centro del valore di 100 punti) ma anche nei tempi tanto che ha fatto registrato anche il percorso più veloce con un 46.76 in prima tornata", hanno spiegato gli organizzatori.

Suadoni ha ottenuto 1558 punti totali (512 nella prima tornata, 532 seconda e 514 nelle terza) contro i 1483 di Alessio Ricchiuti di Porta Offuna, 1382 di Mimmo Spinelli per Porta Ascarana ed i 1374 di Luca Chitarrini per Porta Picena.

Alla proclamazione dello speaker Paolo Rocchi sono iniziati i festeggiamenti dei contradaioli per celebrare la conquista del palio, dipinto da Marco Franchini, consegnato dal presidente dell’Atsg (Associazione Tradizioni Sanginesine) Gianluca Lucchese al "capoporta" Eraldo Riccucci. Un "cappotto" per la Porta Alvaneto, contraddistinta dal colore verde, che aveva vinto lo scorso 6 luglio anche la Giostra dell’Anello con il faentino Matteo Rivola su Buran e che adesso si è ripetuta con Tommaso Suadoni cavalieri che, per una curiosa circostanza, erano entrambi all’esordio sulla pista di San Ginesio. Grande partecipazione, sia al campo che in piazza Alberico Gentili.