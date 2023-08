Porta Galiziano a Potenza Picena: 30mila euro in più per i materiali

La giunta di Potenza Picena ha integrato con ulteriori 30mila euro il progetto per i lavori di ristrutturazione di Porta Galiziano. L’intervento economico, spiega l’amministrazione comunale, si è reso necessario per il completamento delle opere a causa dell’aumento del costo dei materiali. "I lavori proseguiranno con la messa in opera del nuovo impianto di illuminazione e gli arredi – ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori –. Nell’integrazione è previsto, inoltre, un verde progettato e relativo impianto di irrigazione". L’impegno di spesa iniziale era stato di 90mila euro: 60mila provenienti dal bando per il decoro urbano e 30mila di compartecipazione comunale. "Un aumento di 30mila euro per i soli materiali a invarianza di lavorazioni è impossibile su un importo lavori di 90mila euro, a meno che il computo metrico non fosse del secolo scorso", è stato il commento polemico del segretario locale dei dem, Stefano Dall’Aglio. "Il progetto è stato approvato a luglio 2022", ha aggiunto il consigliere del Pd, Simona Galiè. Intanto la ditta Atlantide, che gestisce il servizio di pubblica illuminazione in città, ha provveduto a sostituire e ripristinare il palo della luce di via Alighieri.