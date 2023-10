Porta Galiziano: rifatti pavimenti e illuminazione, entro poche settimane l’area sarà riaperta

"Il progetto di riqualificazione ha visto la realizzazione di spazi pedonali con l’installazione di una nuova illuminazione, il rifacimento della pavimentazione e uno spazio verde con relativo impianto di irrigazione". Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Potenza Picena, capitanata dal sindaco Noemi Tartabini, che dà così novità in merito all’intervento di ristrutturazione dell’antica Porta Galiziano, all’ingresso del centro storico. Nelle scorse settimane, c’erano stati diversi cittadini che sui social network avevano scritto e invitato il Comune a fornire delucidazioni sullo stato dei lavori in corso. "A seguito dell’integrazione di ulteriori 30mila euro – si legge in un post pubblicato sulla pagina istituzionale Facebook del Comune - che sono andati ad aggiungersi ai 90 mila euro già stanziati, i lavori di ristrutturazione di Porta Galiziano sono sostanzialmente nella fase di ultimazione". Sempre l’amministrazione comunale, aggiunge ancora sul social network: "E’ in lavorazione la scritta ‘Città di Potenza Picena’ che andrà a decorare l’area antistante il manufatto. Ancora qualche dettaglio e nel giro di qualche settimana l’area sarà riaperta".