Porta Montana: nuovo look. Riaperto il sottopasso

È stato aperto il nuovo sottopasso di porta Montana. Assieme agli assessori Marchiori e D’Alessandro sono intervenute all’inaugurazione personalità dell’Accademia di Belle Arti, la cui collaborazione è stata fondamentale per il ripristino del passaggio, da tempo chiuso per infiltrazioni. Quella che fu porta Santa Maria Maddalena, conosciuta da molti maceratesi come porta Convitto, ha rivelato ai presenti le nuove luci progettate da due studenti del corso di light design, Sara Cerquetti e Antonio Lelii. L’intervento si colloca in una serie di riqualificazioni degli spazi cittadini, come tra gli altri il rinnovato vicolo Consalvi. Quella di ieri è stata una riapertura funzionale all’attraversamento della strada, con i lavori di riqualificazione dello spazio che proseguono: al lato esterno alle mura sui due vialetti che costeggiano la scalinata e, all’interno, con la pulitura dalle malerbe e dai graffiti. "I maceratesi potranno riappropriarsi del sottopasso e avere una visione di insieme del contesto della porta, che risale al ‘300. Non abbiamo inventato nulla, abbiamo cercato di restituire una bellezza, con l’illuminazione che dà rilevanza a quanto di bello c’è in questa città - spiega l’assessore Andrea Marchiori -, l’Accademia è ormai un partner ufficiale per la riqualificazione del centro. Siamo contenti per questa riapertura, la cui funzionalità è indispensabile per l’accesso al centro storico da questo lato della città. L’intervento si coordina con altri come quello alla scalinata in via Berardi e a porta San Giuliano, oltre che alla pavimentazione di viale Trieste e via Don Bosco". La vicesindaco Francesca D’Alessandro ha espresso soddisfazione: "Gli interventi che stiamo compiendo ridanno lustro a presidi storici che, in ottica di sicurezza e turismo, sono fondamentali. Speriamo presto possa tornare al suo splendore anche lo stesso edificio del Convitto. Il nuovo vicolo Consalvi sta diventando un’attrattiva importante, un punto di incontro, è da vivere. Grazie all’ingegner Tristano Luchetti e agli uffici. Riportiamo Macerata alle vecchie glorie". La direttrice dell’Accademia Rossella Ghezzi ha ringraziato poi le due professoresse di light design che hanno seguito le operazioni, Mascia Ignazi e Francesca Cecarini. E ha aggiunto: "Il corso di light design coniuga lo studio dell’arte all’utilizzo della luce. Le professoresse hanno svolto un lavoro certosino. La collaborazione con il Comune, passata dall’illuminazione dello Sferisterio e di piazza della Libertà, sta andando avanti con il ripristino della illuminazione delle porte. Il corso di light design, unico nelle accademie, valorizza la luce attraverso il percorso artistico".