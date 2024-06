Porta Piàna splende di nuova luce

Intensamente partecipata e contrappuntata da momenti di solennità, la Festa della Repubblica è stata celebrata a Cingoli con l’inaugurazione dell’impianto realizzato dall’amministrazione per l’illuminazione di Porta Piàna, eretta in onore del papa cingolano Pio VIII Castiglioni. Per adeguare le luci a varie ricorrenze, l’impianto prevede l’erogazione d’un gioco di colori: per il 2 Giugno, sulla sommità del monumento s’è irradiato il tricolore. Presto saranno posizionati anche due fasci luminosi. Dopo i saluti del sindaco Michele Vittori, il Corpo bandistico di Villa Strada diretto dal maestro Luca Pernici ha eseguito l’inno nazionale. Poi, deposta dalla polizia locale una corona d’alloro, Vittori ha evidenziato l’importanza della Festa della Repubblica. Sono poi intervenute Giorgia Rosetti, sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, e la dirigente dell’istituto Mestica Emanuela Tarascio. Gli studenti della primaria hanno dato risalto ai più importanti articoli della Costituzione.

Gianfilippo Centanni