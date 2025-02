Porta Romana, sì al finanziamento

Passi avanti verso il restauro della storica Porta Romana a Corridonia. L’Ufficio ricostruzione ha infatti, ha approvato il progetto da 150mila euro mirato al ripristino di una delle cinque porte cittadine, dopo di danni causati dal sisma. L’intervento è compreso nell’ordinanza 137 che "si rivela ancora una volta fondamentale per la celerità con cui sta infondendo ulteriore slancio al processo di rilancio dell’entroterra" ha spiegato il commissario Guido Castelli. Il progetto prevede il consolidamento della muratura, scuci e cuci con mattoni di recupero, stilatura e stuccatura uniforme dei giunti di malta, pulizia e rinforzo della volta, l’inserimento di una catena in acciaio in corrispondenza dell’arco interno a via Mazzini e il rifacimento della copertura e della lattoneria. "Vediamo finalmente concretizzarsi i frutti di un lavoro complesso volto a restituire alla città il suo patrimonio culturale" ha dichiarato la sindaca Giuliana Giampaoli.