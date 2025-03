Portano via soldi e oro a due anziani, arrestati

Avevano portato via a una coppia di anziani più di 2.600 euro e anche la fede che la pensionata indossava da 62 anni. Ma sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri e ora i due, un 34enne e una 33enne di Napoli, sono in carcere con l’accusa di estorsione.

Martedì mattina, a Belforte, un 89enne era in casa con la moglie quando è stato contattato al telefono fisso da un finto maresciallo dei carabinieri, che lo informava del coinvolgimento del figlio in un grave incidente stradale, addirittura con una bambina investita. Il malintenzionato ha esortato quindi l’anziano a consegnare subito una somma in denaro, convincendolo che fosse necessaria per sostenere le spese sanitarie della bimba. Dopo qualche minuto, alla porta si è presentato un sedicente avvocato, al quale i malcapitati – affranti e spaventati – hanno consegnato 600 euro e alcuni oggetti preziosi che avevano in casa, del valore di circa 2mila euro. Tra i gioielli consegnati, anche la fede nuziale che l’anziana portava al dito da oltre 62 anni di matrimonio.

Ma ben presto si è capito che non c’era stato alcun incidente, è partita la denuncia e subito i carabinieri di Belforte e Caldarola hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Grazie a questi riscontri, i militari sono riusciti a risalire alla targa dell’auto utilizzata dai due, una Nissan Juke, intestata a una società di autonoleggio di Roma.

I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno individuato le possibili vie di allontanamento dei due, allertando i comandi dell’Arma competenti per territorio. Le ricerche hanno avuto un positivo riscontro: l’auto è stata individuata e fermata dai carabinieri di Todi (Perugia), sulla strada E45 nei pressi dell’uscita di Narni. I due napoletani sono stati arrestati. La procura di Perugia li accusa di estorsione. Nel contesto i carabinieri umbri hanno anche recuperato il denaro e gli oggetti preziosi, compresa la fede nuziale. Tutto il materiale sarà restituito ai proprietari. La Compagnia dei carabinieri di Tolentino ha partecipato costantemente alle attività di indagine e di ricerca del veicolo, collaborando con i colleghi di Todi sino al momento della cattura dei due napoletani.

Lucia Gentili