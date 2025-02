"Porte aperte a Unicam": due giorni per le future matricole

Tutto pronto per accogliere centinaia di studenti delle scuole superiori, che venerdì e sabato arriveranno a Camerino per "Porte aperte in Unicam", il consueto appuntamento dedicato all’orientamento alla scelta degli studi universitari, per conoscere da vicino i corsi di laurea e gli sbocchi professionali, attraverso un confronto diretto con docenti, tutor e personale dei servizi dell’ateneo.

Le registrazioni dei partecipanti inizieranno alle 9 al centro di ricerca Chip in via Madonna della Carceri, dove saranno disponibili anche postazioni dedicate ai servizi e alle agevolazioni per gli studenti, all’Erdis, al Cus Camerino, nonché alla Scuola di studi superiori Carlo Urbani, un percorso formativo di eccellenza che si affianca al corso di studio scelto con attività interdisciplinari, e il cui diploma è equiparato al master universitario di secondo livello.

Alle 10 si avvieranno le attività dei corsi delle cinque scuole di ateneo (architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, scienze e tecnologie), che dureranno per tutta la mattinata nei diversi poli didattici.

Il programma delle giornate e il modulo di partecipazione sono disponibili su www.unicam.it.

"Gli open day rappresentano una grande opportunità per illustrare l’offerta formativa del nostro ateneo. Un ateneo attrattivo per un numero di matricole che fa registrare un trend positivo rispetto all’anno precedente. Anche per il prossimo anno accademico, inoltre, ci saranno importanti novità nell’offerta formativa" annuncia il rettore Graziano Leoni.