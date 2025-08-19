Porte aperte a Villa Spada. Il fascino della visita al tramonto

Visite guidate gratuite a Villa Spada. Una preziosa occasione per scoprire il parco e l’affascinante storia della villa. È questa la proposta del Comune, in programma per il 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 31 agosto, con inizio alle 17.30, che apre le porte della storica dimora fra i luoghi simbolo della città, uno dei più belli del territorio, capace di raccontare il legame tra natura, architettura e memoria storica.

Un gioiello dell’Ottocento italiano, reso immortale dall’impronta del Valadier, che non manca mai di affascinari per i quasi tre ettari di parco in cui è immerso, e per la seducente veduta sul mare Adriatico e sulla valle del Potenza, oltre che sull’Appennino. Le visite guidate gratuite verranno attivate con un minimo di cinque partecipanti e su prenotazione obbligatoria.

L’orario proposto è stato pensato per permettere ai partecipanti di passeggiare tra i viali alberati e respirare la quiete del parco in un momento della giornata particolarmente piacevole. A rendere ancora più speciale l’iniziativa sarà la data del 20 agosto, con un’apertura straordinaria alle 19 che offrirà l’esperienza suggestiva di vivere la villa immersa nelle luci del tramonto.

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo e-mail ufficio.cultura@comune.treia.mc.it.

g. g.