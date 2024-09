Porte aperte ai familiari. Novità alla casa di riposo

La casa di riposo recanatese si apre al pubblico e soprattutto ai familiari degli anziani ospiti. Sull’onda di quello che è avvenuto per il Comune, anche la casa di risposo Ester Gigli di via XX Settembre sarà una struttura aperta con la presenza di un portiere al mattino e in alcune ore del pomeriggio. La novità è costituita dalla presenza in sede del neo presidente il sabato mattina, dalle 9 alle 13, per ricevere il pubblico. Si tratta di Riccardo Ficara Pigini, responsabile delle relazioni e dell’informazione all’interno del gruppo Pigini, forse il più giovane dei presidenti degli Ircer avendo solo 30 anni, eletto il 2 settembre scorso dal nuovo Cda scelto a sua volta, come da prassi, dal sindaco Emanuele Pepa. Ficara non ha accentrato su di sé tutte le responsabilità dell’ente che, oltre alla casa di riposo, conta il centro sociale anziani, la casa albergo di Villa Teresa e una cospicua attività agraria con molte case di campagna, lcune non più utilizzate e da tempo in vendita.

"Alla vicepresidenza abbiamo Orazio Coppe a cui abbiamo delegato, vista la sua professionalità la valutazione dal punto di vista sociale dei profili per cui viene richiesta la casa albergo di Villa Teresa – spiega Ficara –. Alessio Bonifazi, oltre a essere componente del Cda della cooperativa Terra e Vita, ha anche la delega al patrimonio agricolo e agli orti sociali. Graziano Bravi, rappresentante della minoranza nel Cda degli Ircer, si occuperà del patrimonio immobiliare essendo un ingegnere edile, Monica Baldassarri, infermiera, ha la delega alla cartella Digital e al piano assistenza individuale, due compiti importanti che non credo molte altre fondazioni di case di riposo abbiano. È una cosa nuova che vogliamo avviare per rendere più snello il processo di valutazione del paziente. Nicolantonio Sacco avrà la delega alla parte sanitaria, con il compito di monitorare e verificare, con i medici della struttura e quelli di famiglia, l’andamento dal punto di vista sanitario. Paola Virgili sarà, invece, presidente del centro sociale diurno presente all’interno della fondazione Ircer. Infine a Paolo Prosperi è andata la delega alla sicurezza, che è parecchio impegnativa".

Ficara ricorda infine Giuseppe Casali, anche lui nel cda dell’ente, alla sua terza esperienza. "Conosce bene la fondazione, ha anche la necessaria preparazione etica per poter darci quella guida che ci serve in questo momento nei passaggi chiave del nostro mandato".

Asterio Tubaldi