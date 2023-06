Porte aperte ai rifugiati Volontari dell’accoglienza "Dalla casa al lavoro, così aiutiamo i migranti"

di Paola Pagnanelli

"Rara la parola rara la mano tesa" è l’ultima strofa di una poesia di Tahar Ben Jelloun, "All’alba il dolore è stanco", sull’immigrazione. È una poesia che è stata letta domenica a Treia, nella festa organizzata da Refugees Welcome Italia Macerata, per celebrare chi invece ha deciso di scambiare parole, mani tese e la vita con i rifugiati che qui cercano un nuovo futuro "ricordando – premette Lina Caraceni, coordinatrice dell’associazione maceratese – che l’accoglienza è un arricchimento per tutti. Refugees Welcome si occupa di accompagnare verso l’autonomia i ragazzi che hanno ottenuto la protezione. Finito il programma, queste persone sono abbandonate senza una casa, un lavoro, spesso senza conoscere bene la lingua anche perché ora l’assistenza statale agli immigrati è di primo livello: vitto, alloggio e cure se necessarie. L’associazione interviene per far incrociare la domanda di aiuto di chi esce dalla protezione e le persone che hanno modo di accompagnare questi ragazzi verso l’autonomia. È tutto volontariato. Ma i rifugiati hanno culture, prospettive, idee e sogni che possono dare un senso alla vita per tanti che vivono qui".

Con quali strumenti interviene Refugees Welcome?

"Il primo è stato l’accoglienza in famiglia: per massimo un anno, si accoglie un rifugiato dandogli modo di trovarsi un lavoro, una casa, di migliorare la lingua o prendere la patente. Con fatica si trova un’occupazione, evitando lo sfruttamento da parte di imprenditori senza scrupoli. Più difficile purtroppo è trovare un alloggio per i rifugiati, a Macerata e in provincia c’è una grande resistenza culturale nel mettere le case a disposizione di questi ragazzi. Questa accoglienza è molto impegnativa, l’associazione può solo fornire i facilitatori. Oggi ne abbiamo solo una attiva in provincia. Poi c’è il progetto "Mentoring", un affiancamento da parte di studenti, pensionati, o chiunque abbia tempo e modo di far fronte a bisogni di scambio, integrazione. A volte i rifugiati hanno bisogno di una mano con i documenti, o di non sentirsi soli. Oggi ne abbiamo sette attivi".

Cosa avete fatto domenica?

"Per la giornata mondiale del rifugiato, abbiamo organizzato una festa con tutti i ragazzi che nel tempo sono stati accolti, seguiti, e le famiglie. Una sessantina di persone, dai due mesi agli 84 anni, hanno condiviso cibo ed esperienze nel bosco di San Lorenzo. Domenica è stata l’occasione di incontrarci e ricordarci, dopo l’ennesima strage di migranti, che la Terra è una e va abitata insieme: è questa la strada da percorrere. Con noi c’era mezza Africa, e poi da Afghanistan, Pakistan e Siria, teatri di diritti negati, dove non si può vivere".

Alcuni di loro avranno vissuto esperienze terribili.

"Purtroppo sì. Una famiglia del Camerun ad esempio: lei musulmana, lui cristiano. Lei è già stata fatta abortire perché si è unita a un cristiano, lui minacciato di morte per aver contaminato una musulmana. Con una bambina di due mesi, minacciata di morte anche lei, grazie a un corridoio umanitario sono arrivati qui e ora sono aiutati da una famiglia di Recanati. Devono avere i documenti, poi la loro autonomia e un’altra opportunità di vita. La gente continua a morire, imbarcata su mezzi di fortuna da chi lucra sulla loro disperazione. Noi vogliamo fare vedere che insieme ce la possiamo fare".