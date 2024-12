Porte aperte al canile: "Ora serve un cimitero"

"Mi faccio portavoce per il cimitero per cani, richiesto dalla consigliera Sabrina De Padova in consiglio comunale; sarà ubicato in vicinanza del canile. Nel regolamento del benessere animale ricordo che è vietato l’uso dei petardi, quindi è possibile far uso solo di botti luminosi". Anche l’assessore Laura Laviano ha partecipato all’open day del canile, con Giacomo Cappelloni che ha fatto conoscere gli animali presenti. La consigliera comunale Sabrina De Padova ha sensibilizzato nell’adozione dei cani adulti, ricordando l’approvazione del suo ordine del giorno dello scorso mese, dove si diceva che "i cani adulti adottati in canile possono usufruire delle visite gratuite tramite ecografo". Inoltre De Padova ha ribadito che "adottare un cane è una delle esperienze più soddisfacenti che si possono provare, visto l’amore incondizionato che gli animali riservano. Si spera che il canile possa svuotarsi dei cani adulti, che difficilmente vengono scelti".