Porte aperte al Cosmari per scoprire la gestione dei rifiuti

Torna per la V edizione la Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco. Cosmari, nella sede in località Piane di Chienti a Tolentino, parteciperà con "Riciclo Aperto" e "Il ciclo dei rifiuti come modello di sviluppo sostenibile e secondo i principi dell’economia circolare. La raccolta differenziata e il concetto di imballaggio" in programma oggi e domani dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. "Tutti sono invitati a visitare gli impianti del Cosmari, senza bisogno di prenotarsi e in particolare a visionare il nuovo centro di selezione dei rifiuti che consente di valorizzare a avviare al riciclo carta, cartoni e cartoni per bevande oltre alla plastica, all’alluminio e al barattolame metallico", spiegano dal consorzio.