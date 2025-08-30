Porte aperte al restauro delle lettere di Leopardi

Un tuffo nella storia e nella cultura recanatese: il Museo di Villa Colloredo Mels apre al pubblico il cantiere per il restauro conservativo di tre importanti manoscritti storici, parte della collezione permanente del museo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Recanati e sostenuta da Ancos e Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, restituisce alla cittadinanza un vero pezzo di patrimonio culturale. Tra i documenti sottoposti a restauro figurano una lettera autografa di Giacomo Leopardi del 1833 al padre Monaldo, dai toni straordinariamente confidenziali, una epistola inedita di Pietro Giordani indirizzata allo stesso Leopardi e, risalendo di secoli, la cosiddetta "Bolla Aurea" del 1229 emessa dalla cancelleria imperiale di Federico II di Svevia. Quest’ultimo documento, impreziosito da un sigillo in oro, confermava alla Città di Recanati il possesso del porto – l’odierna Porto Recanati – e garantiva l’esenzione dai dazi, promuovendo lo sviluppo commerciale della zona. "Questi interventi permettono di valorizzare ancora di più il patrimonio culturale della nostra città – spiega Luigi Petruzzellis, responsabile del circuito museale cittadino – offrendo al pubblico occasioni uniche per conoscere da vicino la storia di Recanati".

Il restauro, che si svolgerà nei primi giorni di settembre fino a ottobre, interesserà materiali particolarmente delicati e logorati dal tempo, presentando fratture, macchie e indebolimenti. Per questo motivo i manoscritti saranno restaurati in loco, in un vero e proprio cantiere aperto: in date dedicate, i visitatori potranno osservare da vicino il lavoro del laboratorio Relic, specializzato nella conservazione di documenti e volumi storici, e interagire con il personale incaricato, scoprendo la storia e le curiosità legate a questi tesori della città. L’iniziativa, autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, con un contributo complessivo di circa 1.150 euro e il coordinamento della Orologio Soc. Coop., gestore dei Musei Civici di Recanati.

Asterio Tubaldi