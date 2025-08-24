Civiltà contro cafonate
Civiltà contro cafonate
Cronaca

Porte aperte all'università. Giornata per le matricole
24 ago 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
Nella Loggia del grano saranno allestiti gli stand informativi dei dipartimenti

Il primo appuntamento con gli Open Day dell’università di Macerata è stato a luglio foto Calavita

Il primo appuntamento con gli Open Day dell’università di Macerata è stato a luglio foto Calavita

Giovedì Unimc apre le porte con il secondo Open day. Una giornata pensata per fornire informazioni e chiarimenti sui corsi di laurea, oltre all’opportunità di confrontarsi direttamente con docenti, tutor e staff dell’orientamento. Cuore della giornata sarà la Loggia del grano in via Don Minzoni, dove saranno allestiti gli stand informativi dei cinque dipartimenti, della Scuola di studi superiori Leopardi, del centro linguistico, dell’Istituto Confucio, dell’Erdis, del servizio bibliotecario, dei rappresentanti degli studenti e del Faro housing. Sempre a partire dalle 9, nel vicino polo Pantaleoni e su largo Li Madou, si svolgeranno le presentazioni dei corsi. È consigliabile la prenotazione attraverso il sito Unimc. "Your time, your place" è lo slogan scelto per descrivere un ateneo che mette al centro lo studente e che fa dell’internazionalizzazione, della qualità e dell’innovazione i suoi punti di forza. Per venire incontro alle famiglie e garantire il diritto allo studio, l’ateneo ha confermato la no tax area fino a 26mila euro di Iseeu, con significative riduzioni per redditi fino ai 40mila euro, e offrirà ancora borse di studio extra in aggiunta a quelle erogate dall’Erdis. Unimc offre 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 16 magistrali che si distinguono a livello nazionale nelle aree linguistica, filosofica e letteraria, storico archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo.

