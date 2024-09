Porte aperte da Medica: "Tecnologia all’avanguardia"

Porte aperte ieri e oggi al centro Medica a Piediripa di Macerata, una nuova realtà di alta tecnologia diagnostica. Ieri c’è stata la tavola rotonda "La cura ai tempi dell’AI", mentre oggi alle 16 sarà la volta dell’inaugurazione ufficiale con madrina Gaia De Laurentiis.

"La novità tecnica principale è la risonanza magnetica ad alto campo 3 Tesla, unica nelle Marche – ha detto il dottor Francesco Asteggiano, neuroradiologo, specializzato in diagnostica avanzata –. Consente, ad esempio, studi vascolari accurati, più approfonditi per tumori al cervello, alla mammella o al fegato. Il convegno di ieri ha avuto il fine di stimolare il dialogo tra specialisti del centro, medici di base, ma anche non sanitari, utenti. Abbiamo le apparecchiature e l’intelligenza artificiale, di cui i macchinari sono dotati, ma occorre anche sensibilizzare a un maggiore dialogo". Il dottor Asteggiano evidenzia l’importanza dei medici di famiglia e degli specialisti che inviano i pazienti a fare i controlli.

"Bene gli esami generali – ha aggiunto il dottore –, ma si spreca l’opportunità di fare quelli specifici, che rendono più veloce l’iter del paziente. Attorno alla radiologia abbiamo creato una rete virtuosa per rendere rapido il percorso del paziente". Anche perché, per alcune patologie, il tempo è preziosissimo. "Abbiamo deciso di investire in questo centro – ha dichiarato il proprietario Remo Ranzuglia – anche per finalità scientifiche, per dare un contributo, trasferire competenze sul territorio, con benefici per l’utenza. Il nostro ovviamente non è mecenatismo. Ma vogliamo creare valore e mettere a disposizione una struttura con attrezzature che arrivano per la prima volta nelle Marche. A tutto questo si aggiunga anche la volontà, nel primo periodo per una percentuale ridotta che però vorremmo ampliare, di destinare una parte dei servizi a prezzi molto ridotti o gratuitamente per le persone meno abbienti, da valutare in base all’Isee, alle strutture assistenziali comunali e alle onlus. Una scelta dell’azienda resa possibile dalla collaborazione di tecnici, amministrativi e sanitari di Medica, i quali hanno dato disponibilità a farlo oltre l’orario lavorativo, la sera, il sabato o la domenica mattina. Le nostre peculiarità sono la tecnologia ai massimi livelli, poi la ricaduta in termini sociali. Il convegno di ieri è stato organizzato per mettere in evidenza i risultati concreti e certi, da un punto di vista scientifico". Partecipata la tavola rotonda, che ha visto come protagonisti il ginecologo Stefano Cecchi, il cardiologo Gian Piero Perna, il neuroradiologo Francesco Asteggiano, l’oncologa Miriam Caramanti, l’urologo Andrea Fabiani, il senologo Marco Capponi e la psichiatra Astrid Focosi.

Oggi dalle 16 tour guidati.