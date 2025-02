Porte aperte in Cardiologia: otto visite gratuite all’ospedale di Camerino

"Venerdì 14 febbraio, dalle 9 alle 12,30, dedicheremo ai cittadini una mattinata destinata alla prevenzione, offrendo otto visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti. È necessario prenotarsi, a partire da domani, dalle 15 alle 17, telefonando al numero 0737-639390". Josephine Staine, direttrice della Unità operativa complessa di Cardiologia all’ospedale di Camerino, annuncia in questo modo l’adesione del reparto alla 19esima edizione di "Cardiologie Aperte 2025", un’iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore – Hcf dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) e che coinvolge tutto il territorio nazionale. La campagna di sensibilizzazione (le malattie cardiovascolari sono tra le prime cause di morte), però, è già in corso: nell’ambulatorio cardiologico, situato al primo piano dell’ospedale, durante le prestazioni di routine viene svolta attività di informazione ai pazienti e ai familiari sui fattori di rischio e sulle principali patologie cardiache conseguenti. Vengono anche consegnati opuscoli informativi, nei quali vengono illustrate importanti problematiche dalla fibrillazione atriale alla cardiopatia ischemica, fino allo scompenso cardiaco. In questa settimana è attivo anche il numero verde 800052233 dedicato ai cittadini, che potranno telefonare fino a venerdì per chiedere informazioni e chiarimenti sulle malattie del cuore. Telefonate alle quali risponderanno i cardiologi delle strutture ospedaliere nazionali che partecipano all’iniziativa "Cardiologie Aperte 2025". "Come Ast crediamo fortemente nell’importanza delle iniziative di prevenzione rivolte gratuitamente ai cittadini per ridurre i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e tutelare la salute del nostro cuore. Ringrazio la dottoressa Staine per l’adesione a questa campagna di sensibilizzazione promossa a livello nazionale", afferma Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast di Macerata. "Prevenzione, diagnosi precoce e informazione sono le strategie più efficaci per contrastare le malattie cardiovascolari", aggiunge Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità.

f. v.