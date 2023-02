Un momento di aggregazione e formazione sarà l’iniziativa porte aperte in Croce Rossa, organizzata per domani a partire dalle 15.30 dal comitato di Matelica della Cri nella sua sede di via Fratelli Sciamanna 41, in vista del corso per diventare volontari, che inizierà invece mercoledì alle 21. "La nostra vuol essere un’opportunità di incontro con i cittadini – ha affermato il presidente del comitato cittadino Domenico Belardinelli –, che desiderano informarsi sulle molteplici attività che vengono qui svolte. Si tratta di un’occasione per portare le nostre esperienze all’esterno. I responsabili dei vari settori illustreranno nel dettaglio le gestioni relative al trasporto sanitario, attività sociali, corpo delle infermiere volontarie, gruppo giovani, operatori specializzati in emergenza e protezione civile con specialistica in telecomunicazioni, cinofilia e area formazione".