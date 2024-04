Porte aperte negli impianti del Cosmari

Fino a domenica torna la ’Paper Week’ promossa da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di Anci, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Utilitalia. Anche quest’anno Cosmari aderisce aprendo le porte dei propri impianti di Tolentino. Infatti sarà possibile fare il percorso che, ogni giorno, tonnellate di carta, cartone e cartoni per bevande percorrono all’interno dell’impianto di selezione fino al recupero e alla trasformazione in materie prime-seconde per il riciclo. Saranno giorni di grandi eventi che in tutta Italia coinvolgeranno istituti scolastici, associazioni di categoria, realtà culturali e sociali del territorio. L’obiettivo è coinvolgere pubblici diversi e raccontare con linguaggi differenti, come la raccolta differenziata di carta e cartone che facciamo nelle nostre case inneschi un ciclo virtuoso dando il via ad un processo industriale efficace ed efficiente che produce grandi risultati per l’ambiente, la comunità e la nostra economia. Tra gli appuntamenti di punta c’è ’RicicloAperto’ che da oltre 20 anni porta gli studenti di tutta Italia a visitare gli impianti della filiera del riciclo di carta e cartone. Nella sede di Tolentino, in località Piane di Chienti, sono attesi gli studenti dell’Ipia ’R. Frau’ di Sarnano. Tutti i cittadini potranno visitare liberamente il nuovo e moderno impianto di selezione dei rifiuti nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle o 17. Per informazioni chiamare il Cosmari al numero 0733.203504.