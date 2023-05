Porte e portali: secondo concorso fotografico

Il successo ottenuto dall’iniziativa effettuata per la prima volta l’anno scorso, ha stimolato l’Associazione Sant’Esuperanzio a organizzare, col patrocinio del Comune e il sostegno etico della sezione locale dell’Avis, la seconda edizione del concorso fotografico intitolato "Porte e portali di Cingoli: viaggio tra fede, nobiltà, architettura e storia", a partecipazione gratuita, per amatori, appassionati, dilettanti, articolato in due sezioni: colore e bianco-nero. Sono aperte le iscrizioni: le foto dovranno pervenire, entro venerdi 16 giugno, tramite consegna alla Pro loco o, se inviate per posta, a Piergiorgio Lancioni – via S. Esuperanzio 35, 62011 Cingoli. Per ulteriori informazioni, telefonare a Giovanni Sbergamo: 333-3127758. Le foto, ciascuna numerata, verranno esposte (nelle domeniche 25 giugno, 2, 9, 16 luglio, dalle 9.30 alle 12.30) in forma anonima, nel loggiato della Collegiata di Sant’Esuperanzio, per essere sottoposte al giudizio d’una giurìa tecnica e di una popolare, formata da chi, visitata la mostra, esprimerà in una scheda disponibile sul posto, la preferenza per il colore e il bianco-nero. La premiazione si terrà venerdì 21 luglio, alle 16.30, nel chiostro della Collegiata.

g. cen.