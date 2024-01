"Porte in ferro nei locali contatori. Poi stop al servizio per i morosi"

"Per procedere con il distacco, prima ci devono arrivare le nuove porte in ferro perché queste saranno installate nei locali che ospitano i contatori dell’acqua, in modo da evitare che qualcuno si introduca lì per riallacciarsi abusivamente. In passato, è purtroppo capitato che ignoti sfondassero le entrate. Dopodiché, staccheremo il servizio idrico negli appartamenti abitati dagli oltre 20 inquilini morosi, che non pagano da tempo la quota". Lo afferma Graziella Bisogni, amministratrice del maxi condominio River Village di Porto Recanati, insieme al suo socio Giovanni Buonocunto. Entrambi sono sempre più convinti a togliere l’acqua potabile in più di 20 abitazioni, nelle quali vivono dei condomini che hanno accumulato debiti, dai 2mila fino ai 10mila euro a testa. Non a caso, Buonocunto e Bisogni avevano dato tempo fino al 5 gennaio per permettere ai circa 50 inquilini morosi di saldare gli arretrati, tant’è che in 15 hanno poi proceduto con i rientri. Tuttavia, la maggior parte di loro non ha risposto all’ultimatum. Quindi, si procederà al distacco del servizio idrico. "Lo faremo a breve, e cioè non appena arriveranno le porte in ferro che saranno subito installate all’ingresso dei locali con dentro i contatori – sottolinea Bisogni -. In tal modo, potremo staccare senza problemi le oltre 20 utenze usate dai morosi. Ci siamo presi questa premura, prima di agire, perché in passato c’erano stati dei danneggiamenti proprio nei locali dove sono situati i contatori dell’acqua. Quando il palazzo era stato gestito dal precedente amministratore, venne tolto per lo stesso motivo il servizio idrico in alcuni appartamenti. E così degli inquilini sfondarono le porte in legno per riattaccare l’acqua nelle loro case, allacciandosi illegittimamente ad altre utenze". Sempre Bisogni, si dice pronta a compiere un vero e proprio "repulisti". "Staccheremo l’acqua tra pochi giorni – assicura –, ho già informato la polizia locale e il sindaco Michelini. Le chiavi delle nuove porte saranno affidate al portiere, che è reperibile h24, e ad alcuni condomini di fiducia".

Giorgio Giannaccini