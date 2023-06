"Porteremo al mare 150 ragazzi disabili"

di Barbara Palombi

Presentata l’iniziativa "Una giornata al mare", organizzata dal Comune di Civitanova in collaborazione con l’Ordine di Malta, un appuntamento dedicato ai ragazzi disabili che avranno la possibilità di vivere una settimana ricca di attività. Dal 31 luglio al 5 agosto, 150 ragazzi, provenienti da tutta Italia, saranno ospiti di Villa Ciccolini a Sforzacosta. "Sono contento di poter accogliere i ragazzi del campus estivo organizzato dall’Ordine di Malta – dichiara il sindaco Fabrizio Ciarapica – e consentire loro di trascorrere una giornata al mare nella nostra città". "Un progetto di cui siamo fieri di far parte", aggiunge l’assessore Barbara Capponi. I giovani saranno ospiti dello stabilimento balneare "Cottage Beach" nella giornata di giovedì 3 agosto, oltre alle numerose attività che avranno l’opportunità di svolgere. "Siamo giunti alla nona edizione del campo estivo – spiega Edoardo La Rosa, organizzatore del progetto – ed è un’esperienza ricca di significato per noi e per i ragazzi. Quasi tutte le spese sono a nostro carico e abbiamo programmato molte iniziative di cui i giovani saranno protagonisti. Faremo molte attività in villa tra cui serate a tema, giochi e un pomeriggio in compagnia di una squadra cinofila". "Siamo grati di avere questa opportunità – prosegue Gabriella Boscarelli, organizzatrice dell’iniziativa – perché ci regala tante soddisfazioni. Stiamo organizzando una giornata a Macerata insieme al vescovo Nazzareno Marconi in cui li porteremo a messa e un’altra in cui potranno visitare la città". "Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale – dichiara il Priore dell’Ordine di Malta Roberto Viazzo – per la possibilità di poter organizzare questo tipo di manifestazioni che hanno un significato profondo per i ragazzi i quali avranno l’occasione di vivere un momento aggregativo in un contesto sicuro". "Vogliamo che sia un’esperienza unica per tutti loro – conclude Lilia Statti Cantarini, responsabile delle opere caritative della delegazione Marche Sud – così come lo è per noi e che i giovani riescano a comprendere l’importanza della salute come valore fondante della vita".