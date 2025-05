Portiamo in scena "Il Barone tra gli alberi"

Da anni ormai la nostra scuola attiva al suo interno, in orario scolastico pomeridiano, un corso di teatro con la supervisione dei nostri professori e la direzione di Fiorenza Montanari. Quest’anno lo spettacolo si basa sul romanzo scritto da Italo Calvino "Il Barone Rampante", dal quale viene il nome del nostro spettacolo: "Il Barone tra gli alberi". Noi attori della classe 2ª B Karol (l’abate); Tobia (il cavaliere); Danilo (Biagio); Tajveer (nipote di Biagio); Lise (la madre) ed Elia (il padre) proviamo le scene e le parti assegnate nell’aula magna, insieme con gli attori della classe 2ª A.

Noi siamo emozionati ed elettrizzati per il ruolo che abbiamo ma, allo stesso tempo, siamo spesso in difficoltà perché il linguaggio utilizzato non è quello di tutti i giorni. Quindi dobbiamo impegnarci (e non poco…) per un buon risultato. In questo spettacolo è presente anche un gruppo di ballerini e i membri che lo compongono sono Antonio, Asia, Aurora, Diego, Gaia, Mariem, Masha, Noemi B., Noemi L, Vittoria e Yassin. Questi ragazzi hanno creato una coreografia nella quale interpretano dei gatti selvatici. La base di questo balletto è la canzone "Tainted Love" di Soft Cell, un brano con un ritmo che permette anche l’esecuzione di acrobazie, che è la cosa che i ragazzi hanno utilizzato e sfruttato maggiormente. Alla scenografia partecipano invece Ivana, Francesco, Iris, Sonia e Angelo. Il gruppo degli scenografi si occupa dell’organizzazione, della decorazione e della creazione degli elementi necessari alla rappresentazione delle scene. In particolare, Ivana, Francesco, Iris e Sonia si dedicano allo sfondo del teatro, mentre Angelo si occupa della realizzazione dei costumi disegnando prima il bozzetto e poi il costume in sé. La maggior parte dei materiali è riciclata: Fiorenza ci ha fornito infatti alcuni costumi (utilizzati in altri spettacoli) e vari tessuti (donati dalla sarta del paese). La scuola, inoltre, ci ha messo a disposizione altri materiali scolastici come banchi, sedie e articoli di cartoleria. Lo spettacolo sarà messo in scena nelle serate del 5 e 6 giugno alle 21, al teatro comunale "Mestica" di Apiro.

Classe 2ª B di Apiro