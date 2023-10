Portiera dell’auto forzata un’altra volta: stessa mano?

Topi d’auto in azione a Porto Potenza. Nella notte tra giovedì e ieri è stata forzata e aperta una Mercedes classe B, lasciata sotto casa da una 51enne, residente in via Liguria. "E’ la seconda volta che mi capita in poco tempo – spiega amareggiata la donna -. Stavolta non ho lasciato nulla di valore dentro, e le uniche cose rubate sono state degli shopper per la spesa che erano tra l’altro vuote. Mi è sembrato quasi un atto di spregio, senza contare i danni alla portiera (circa 400 euro). Giovedì, avevo parcheggiato l’auto intorno a mezzanotte e sono andata a riprenderla il giorno dopo, alle 13. Ssporgerò denuncia ai carabinieri. L’altro episodio era avvenuto due mesi fa, a Civitanova. Sempre di notte, ignoti avevano scassato un’altra portiera della Mercedes per poi rubare due occhiali da sole e un paio di sandali. Temo che dietro ci sia lo zampino della stessa persona".