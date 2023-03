"Porto, Acquaroli fa dietrofront"

Finanziamenti per la messa in sicurezza del porto "dopo l’incontro avuto con i diportisti Acquaroli fa marcia indietro e scopriamo che i 10 milioni per la realizzazione dell’opera non ci sono più". Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd, coglie al balzo le precisazioni con cui il presidente della Regione, costretto ad ammettere che la somma non è ancora disponibile, ha smorzato l’ottimismo dell’associazione Il Madiere. "Scopriamo quindi che quei 10 milioni Acquaroli deve ancora rintracciarli tra i finanziamenti europei e che non sa se riuscirà a trovarli" chiosa Micucci, facendo eco alle parole del governatore, diventate un assist per chi ha sempre accusato di propaganda quegli esponenti della destra, in Regione e nel Comune di Civitanova, che davano per imminente l’arrivo dei milioni per la messa in sicurezza del porto. Quanto al progetto Dubai "dice Acquaroli – incalza il consigliere Dem – che la Regione non c’entra niente e che deve decidere il Comune. Pure bugiardo, perché il porto di Civitanova è una struttura regionale, il Piano Regolatore del porto va approvato per legge dalla Regione Marche che ha pieni titoli per interloquire col Comune e impedire a Ciarapica di compiere questo scempio nella nostra città. Se Acquaroli vuole essere complice del sindaco abbia almeno il coraggio di ammetterlo, senza nascondersi dietro false dichiarazioni".