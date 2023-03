"Porto, bene la sentenza del Tar Ora avanti con la riqualificazione"

Lo stop del Tar alla Eurobuilding è "un risultato importante per il diporto civitanovese e per la città. Ora avanti tutta con la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area portuale". Il giorno dopo la sentenza del tribunale amministrativo regionale, che ha respinto il ricorso della società che vuole realizzare il cosiddetto progetto del porto Dubai, dice la sua Gianni Santori (nella foto), presidente del Madiere. A cui il verdetto del Tar pare "una conferma delle decisioni del consiglio comunale che, nella primavera dello scorso anno, aveva bocciato la richiesta di privatizzazione dell’area portuale avanzata dalla Eurobilding, dopo che l’intera città si era schierata a sostegno dei portuali con una petizione popolare che in pochi giorni raccolse oltre 5.000 firme". Per Santori ora bisogna concentrarsi "sul problema principale del nostro porto, cioè sulla necessità di mettere in sicurezza dalle mareggiate l’area occupata dai pontili del diporto. Ne abbiamo parlato con il presidente della Regione Francesco Acquaroli in un recente incontro e siamo fiduciosi che questo obiettivo sia finalmente a portata di mano". "Ogni ipotesi di riqualificazione dell’area portuale – conclude il presidente dell’associazione dei diportisti – non può che partire dalle opere necessarie a garantire alle persone e alle imbarcazioni la protezione necessaria alla loro sicurezza. Oggi, per la parte che riguarda il diporto nautico, non è così e questo rappresenta un freno alle potenzialità che questo settore può offrire alla nostra città".