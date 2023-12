Porto Dubai, battaglia infinita. Ora tocca al Consiglio di Stato

Porto Dubai, va avanti la guerra a colpi di cause e carte bollate. Dopo che il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Eurobuilding per l’annullamento della delibera con cui il consiglio comunale, nel marzo del 2022, aveva bocciato la domanda di concessione dell’area portuale (terra e specchio acqueo) per 90 anni, presentata dalla Società per realizzare il mega progetto del porto, l’amministrazione si è costituita in giudizio al Consiglio di Stato, dove Eurobuildng si è appellata. Sarà patrocinata dall’avvocato Massimo Ortenzi, lo stesso che ha assistito Palazzo Sforza durante tutta la preparazione degli atti che hanno portato a negare la concessione. Il ricorso di EuroBuilding è stato presentato contro il Comune di Civitanova e nei confronti dell’Università di Camerino e della Regione per la riforma della sentenza del Tar secondo cui era stato legittimo il comportamento dell’amministrazione che, dopo aver respinto il progetto del cosiddetto porto Dubai, aveva riaperto i rapporti con l’Unicam per l’attuazione di uno studio urbanistico sulla riqualificazione dell’area portuale. Ortenzi ha presentato un preventivo di 22.839 euro.