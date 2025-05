Porto Dubai bocciato dal Consiglio di Stato. Silenzi: "Confermati i timori dei cittadini"

Porto Dubai, nel ricorso della Eurobuilding respinto dal Consiglio di Stato c’era anche un attacco all’incarico che il Comune ha affidato all’Università di Camerino per la riqualificazione del porto. "Censurabile - si legge nell’appello - l’atteggiamento del Comune che in tutta fretta, dopo aver visionato il progetto, ha commissionato all’Università di Camerino un master plan per la riqualificazione e la rigenerazione delle aree di interesse e manifestando per giunta la volontà di internalizzare in toto l’attività, sottraendola alla concorrenza tra più operatori economici".

Argomento che non ha spostato il giudizio del tribunale sulla proposta Eurobuilding, bocciata soprattutto perché impattante su un’area molto più ampia del comparto della darsena turistica e del perimetro disciplinato dal piano regolatore del porto. Oltre all’impianto urbanistico del progetto respinte tutte le censure portare da Eurobuilding all’attenzione del Consiglio di Stato dagli avvocati Federico Tedeschini e Alessandro Tozzi, mente il Comune di Civitanova era difeso da Massimo Ortenzi e l’Unicam dall’avvocatura generale dello Stato. La sentenza che ha affondato il porto Dubai per Giulio Silenzi (Pd) dice "quanto sbagliata fosse l’operazione dalla Eurobuilding e abbracciata dal sindaco Ciarapica. I tribunali confermano i timori delle migliaia di cittadini e del centro sinistra che hanno detto no a Dubai, costringendo Ciarapica e la sua maggioranza fare retromarcia". Sottolinea come le sentenze "confermino quanto arrogante fosse la volontà di stravolgere con il cemento la fisionomia del porto, passando sopra alle esigenze degli operatori e delle prerogative di chi si opponeva, vedi i tecnici della Eurobuilding che mi contestavano il diritto all’accesso agli atti del progetto".

Ma, il porto Dubai rappresentava e rappresenta per Silenzi "il simbolo di una politica urbanistica targata Ciarapica-Troiani che non tiene conto della struttura della città, ma delle logiche immobiliari e che ha fatto da apripista per altre operazioni: alcune bloccate, vedi Cristallo e Agriforest, altre in corso. Alle soglie delle Regionali, alle quali Ciarapica è candidato, è in corso una petizione popolare per fermare la trasformazione in edilizia residenziale dell’intero complesso di Stella Maris e la demolizione del Polisportivo per fare spazio a palazzine, progetti graditi a un manipolo di politici che vorrebbero scegliere il futuro di Civitanova senza coinvolgere i civitanovesi".