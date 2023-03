Porto Dubai, il Tar boccia la Eurobuilding

di Lorena Cellini

Porto Dubai, respinto dal Tar il ricorso della Eurobuilding. Per i giudici il Comune di Civitanova ha agito nell’interesse pubblico quando non ha recepito le richieste di privatizzazione del demanio e tanto basta per escludere, in capo all’amministrazione, l’obbligo "di avviare il procedimento concessorio a fronte dell’istanza dell’interessato, permanendo sempre il potere-dovere della stessa di valutare preliminarmente la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di quanto richiesto, tanto più se vengono riscontrate, già in questa fase, difformità rispetto alla pianificazione vigente". Un passaggio della sentenza, pubblicata ieri, che condizionerà anche la eventuale richiesta di risarcimento danni, ipotizzata dalla società di Umberto Antonelli, difesa dagli avvocati Gianmaria Covino e Federico Tedeschini, mentre il legale del Comune è Massimo Ortenzi. Eurobulding chiedeva l’annullamento degli atti di diniego emessi dal consiglio comunale, dalla giunta e dall’ufficio tecnico, rispetto a una domanda di concessione demaniale marittima della durata di 90 anni, presentata il 15 giugno 2021 per ottenere la disponibilità dell’area portuale: 200.000 metri quadrati a terra e 300.000 metri quadrati di specchio acqueo, con l’obiettivo di realizzare un mega progetto fondato sulla costruzione di volumetria residenziale, alberghiera e commerciale e rimisurare la darsena turistica. Tra le contestazioni di Eurobuilding al Comune, non aver provveduto a pubblicare la domanda all’albo pretorio entro il termine di 20 giorni dalla sua ricezione e di aver invece, a distanza di 190 giorni, risposto con un preavviso di diniego a cui poi è seguito un pronunciamento negativo del consiglio comunale il 3 marzo dello scorso anno. Atti considerati illegittimi da Eurobuilding, aggravati dall’assegnazione alla Unicam di un incarico per la riprogrammazione urbanistica del porto. Il Tar, nel respingere il ricorso, sottolinea che "peraltro, l’avvio di tale procedimento quando già a monte l’amministrazione ha valutato la non rispondenza del progetto all’interesse pubblico sarebbe solo fonte di inutili aggravi sotto il profilo economico e dell’attività amministrativa". Non è escluso l’appello da parte di Eurobuilding che due anni fa presentò il cosiddetto progetto Dubai ottenendo subito la benedizione del sindaco Ciarapica che poi, sull’onda delle proteste, fu costretto a un precipitoso dietro front e ad avviare procedimenti amministrativi per fermare la Eurobulding.