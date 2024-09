Porto Dubai, in tribunale. Ora si riapre la partita

Il Consiglio di Stato segna un punto a favore del Porto Dubai e di Eurobuilding. La partita legale non è chiusa. Nel ricorso contro la sentenza del Tar che stabiliva legittima l’azione con cui il Comune respinse il progetto di privatizzazione dell’area portuale, adducendo motivi di interesse pubblico, i giudici hanno accolto le obiezioni della Spa respingendo le eccezioni sollevate dal Comune, e nella camera di consiglio del 17 settembre hanno disposto "chiarimenti in capo alla Regione Marche" che dovrà, entro 90 giorni, illustrare la pianificazione urbanistica del porto di Civitanova, distinguendo le competenze spettanti alla Regione e quelle in capo al Comune per chiarire "quali conseguenze comporta l’inserimento del porto di Civitanova come porto di categoria 2a, classe 4a". Da Palazzo Raffaello dovranno inoltre illustrare le opere di cui si è prevista la realizzazione per Civitanova nel Piano regionale dei porti, specificando quali riguardino le strutture dedicate al diporto, e raffrontare il progetto del privato con le opere previste dal Piano.

Il ricorso Eurobuilding è rivolto pure contro Unicam, a cui la giunta di Civitanova ha affidato il nuovo planing portuale. Il progetto Dubai risale al 2021, mirato a ottenere la concessione demaniale dell’area portuale per 90 anni su 200mila metri quarati a terra e 300mila di specchio acqueo per realizzare volumetria residenziale, alberghiera e commerciale e ricostruire la darsena turistica: in sostanza, 7 edifici, 4 torri di otto piani, alberghi, residenze e trasformazione di un intero quartiere, anche al di fuori dell’area portuale. Il sindaco Ciarapica prima gradisce, ma scoppia la rivolta popolare e fa marcia indietro. Il 3 marzo 2022 il consiglio comunale boccia il progetto, accusato di stravolgere l’assetto urbanistico del territorio e al Tar il Comune vince sul primo ricorso Eurobuiding. La società va al Consiglio di Stato e nell’appello scrive che il tribunale regionale ha confuso i poteri del Comune con quelli della Regione, ritenuta titolare del potere pianificatorio in materia, e con quelli che il legislatore nazionale ha attribuito alla conferenza di servizi.

Nella richiesta di riforma della sentenza sottolineato anche il "difetto di istruttoria per mancata rilevazione dell’incompetenza del consiglio comunale di Civitanova a decidere", inoltre il fatto che "il Comune avrebbe apoditticamente escluso la sussistenza dell’interesse pubblico a concedere a un unico concessionario l’intera area demaniale, visto che il progetto prevede anche spazi pubblici e la possibilità di sfruttamento dei beni da parte di una pluralità di operatori economici attraverso le subconcessioni".

Censurabile per Eurobulding anche l’atteggiamento del Comune "che in tutta fretta, solo dopo avere visionato il progetto della proponente, si è determinato a commissionare all’Università di Camerino un masterplan, manifestando per giunta la volontà di internalizzare in toto l’attività, sottraendola alla concorrenza tra più operatori economici".

Lorena Cellini