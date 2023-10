Porto Dubai, interrogazione del dem Micucci: "Il Comune dica se si costituirà in giudizio"

Sul porto Dubai la Eurobuilding presenta ricorso al Consiglio di stato contro il Comune di Civitanova, per ribaltare la sentenza del Tar che le ha negato il diritto al via libera alla procedura per ottenere la concessone dell’area portuale, e Francesco Micucci, capogruppo del Pd, deposita un’interrogazione consiliare per sapere intanto "se l’amministrazione comunale, come sembrerebbe logico e corretto, si costituirà in giudizio".

E poi sottolinea come, nonostante il contenzioso, la giunta Ciarapica "ha concesso alla Eurobuilding la gestione dell’isola spartitraffico all’inizio di corso Umberto, fornendole uno spazio pubblicitario di enorme importanza. È intenzione dell’amministrazione revocare la gestione dello spazio visto l’atteggiamento conflittuale assunto dalla società?".

Il capogruppo del Partito Democratico Micucci affronta anche la questione dello sviluppo urbanistico dell’area portale, al momento affidato a uno studio commissionato dal Comune alla Unicam.

"Gli amministratori – chiede – rispondano alla richiesta degli operatori a fissino a breve termine un incontro con loro e con l’Università di Camerino per approfondire le proposte sul tavolo".

Ma il Dem ricorda anche come il progetto della Eurobuilding (cubatura residenziale, commerciale e alberghiera spalmata nell’area portale), il cosiddetto ‘porto Dubai’ "abbia visto nel tempo un comportamento ambiguo del sindaco e di altri esponenti la giunta e di maggioranza, che si erano detti inizialmente entusiasti del progetto e solo dopo la rivolta di operatori portuali e cittadini si sono schierati contro".

l. c.