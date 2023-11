"Porto in stallo. Promesse non mantenute"

Stallo sul piano del porto, il consigliere comunale Silvia Squadroni (Siamo Civitanova) contro l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti: "Il suo comportamento è inaccettabile e le promesse non mantenute sono un affronto alla città e ai lavoratori, perché mettono a rischio il futuro del porto e il benessere di Civitanova nel suo complesso. È passato un anno e siamo davanti al nulla ma, paradossalmente, e forse dimenticando l’importanza della sua delega, per lei ‘Civitanova cammina’". Squadroni accusa Belletti di "attività urbanistica inesistente" in particolare "per la mancanza di trasparenza riguardo al progetto del porto, di cui nessuno sembra avere informazioni concrete".

Ripercorre le tappe della vicenda: "il 24 ottobre 2022, un anno fa, in sala consiliare si assumeva l’impegno di convocare operatori e cittadini. Il 17 novembre una delegazione di operatori portuali le chiese un incontro e ad una mia interrogazione in merito ha risposto il 24 maggio 2023 promettendo un’assemblea pubblica a fine settembre per presentare il progetto Unicam sia agli operatori del settore che alla cittadinanza, e aveva indicato come termine la fine di settembre. Ma, per ora, solo silenzio". Nel frattempo la Eurobuilding, che ha in mente il progetto Dubai e non si ferma davanti allo stop del Tar, ha depositato il ricorso al Consiglio di Stato. E Squadroni incalza Belletti: "oltre al progetto per l’area portuale, a che punto è la questione del piano regolatore del porto e la sua messa in sicurezza?". "L’urbanistica - prosegue - è una parte vitale della gestione di una città e la trasparenza è fondamentale per garantire che le decisioni prese riflettano le reali esigenze. L’assessore fornisca allora una spiegazione chiara per il ritardo nella convocazione dell’assemblea pubblica, che va indetta con urgenza".