Porto: la Eurobuilding presenta il ricorso

La Eurobuilding ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar a cui la società s’era appellata per ottenere il via libera al progetto Dubai. La sentenza stabilì che il consiglio comunale, la giunta e l’ufficio tecnico avevano agito nell’interesse pubblico nel respingere le richieste di privatizzazione del demanio avanzate da Eurobuilding.

"Qui al porto da qualche giorno si vociferava di questo ricorso. Quindi è ufficiale? A questo punto mi chiedo che cosa aspetta l’amministrazione a portare avanti lo studio urbanistico per la riqualificazione dell’area portuale affidato a Unicam, di cui noi operatori non sappiamo ancora nulla". Parole di Gianfilippo Bianchi, titolare del cantiere Scalalaggio Anconetani. Chi con (e dentro) il porto lavora, del ricorso non si fida perché considera una minaccia il progetto presentato da Eurobuilding nel giugno 2021 per ottenere la concessione demaniale dell’area portuale su 200.000 mq a terra e 300.000 mq di specchio acqueo per realizzare volumetria residenziale, alberghiera e commerciale e ricostruire la darsena turistica. Nel ricorso, notificato a Palazzo Sforza, Eurobuilding non avanza richieste di risarcimento danni al Comune, come invece paventato in tutti gli atti emessi. "Le motivazioni con cui il Tar ha bocciato il piano Eurobuilding - dice Bianchi - sono solide, ma non siamo tranquilli. Ecco perché il Comune deve agire e discutere il progetto Unicam con le categorie portuali. Aspettiamo che lo faccia, anche perché sono stati spesi soldi pubblici. Segnalo poi che un anno fa abbiamo chiesto all’assessore all’Urbanistica, Belletti, un confronto per discutere questo progetto e siamo ancora in attesa di un incontro, ma qui ci sono imprenditori che non possono aspettare". Su questa vicenda incombe peraltro la Bolkestein. "Ma, la cantieristica è fuori dalle aste. Il Comune ci ha firmato la concessone fino al 2033 e per noi quella vale" avverte Bianchi con in mano la Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata la legge 1182021 per il mercato e la concorrenza. "Nell’articolo 4 - continua - in merito alla delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche, ricreative e sportive è scritto che dall’applicazione della normativa europea sulla concorrenza ‘sono esclude le concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacultura e alla miticultura’".