"Porto, operatori convocati solo con due giorni di preavviso"

Operazione gru accantonata, tensioni al mercato ittico fra Lega e assessore alla pesca, operatori del porto convocati in extremis per discutere il progetto Unicam. Ce n’è abbastanza per Francesco Micucci (nella foto) che acqua la giunta "di considerazione per il mondo della marineria e del porto in generale". Per il consigliere comunale del Pd "la chicca di queste ore è che gli operatori, che hanno chiesto da oltre un anno di essere coinvolti nel progetto-porto, dopo il silenzio dell’assessore Belletti e del sindaco Ciarapica, mercoledì sera vengono convocati per un incontro per venerdì (oggi; ndr) alle 15.30, con due soli giorni di preavviso e in pieno orario di lavoro". "La situazione intanto - aggiunge - è la seguente: niente gru, problemi del mercato ittico tutti sul tavolo, piano del porto ancora allo stato embrionale".

L’operazione gru "era stata messa in piedi senza il coinvolgimento di buona parte della marineria e degli operatori portuali e con una delibera di giunta che faceva acqua da tutte le parti. Se la struttura tecnica dell’operazione non era corretta, perché il Comune non può farsi operatore economico concorrenziale, bastava istruire un bando pubblico a cui chiunque poteva concorrere per l’acquisto di una nuova gru a servizio di marineria e diporto, anche attraverso il contribuito regionale". Quanto al mercato ittico, parla di "tragicommedia, con la Lega che fa un raid notturno durante l’asta salvo ricevere la reprimenda dell’assessore Caldaroni e del Cda, loro compagni di coalizione. Una lotta intestina alla maggioranza che strumentalizza marineria e commercianti, ma lascia invariati i problemi del mercato e dell’asta. Chi amministra fornisca soluzione per rispetto di quella marineria che ha perso le quote societarie del Mic, ma di fatto sta pagando con rate salate il rifinanziamento dello stesso".