"Porto Potenza Canta" in scena al cineteatro Sedici baby interpreti protagonisti sul palco

Al cineteatro "Divina Provvidenza" si è svolta una bella edizione di "Porto Potenza Canta", la tradizionale rassegna canora riservata a partecipanti dai sei ai sedici anni di età. Sul palco sono saliti sedici giovanissimi cantanti (Sofia Moroni, Naomi Tettamanti, Anna e Giulia Ruffolo, Martina Rispi, Federico Vecchi, Laura Verdolini, Janis Indiveri, Emanuela Vicino, Elena Bufalari, Janis Scatena, Rebecca Di Pietro, Ilaria Ngjeliu, Lorena Dalfino, Gioia Balestra, Federica Marinsalta) che hanno interpretato brani dello Zecchino d’Oro, fino ai pezzi attuali degli artisti più noti. L’appuntamento musicale – vissuto in un clima di amicizia e senza classifica finale – ha visto inoltre le partecipazioni molto applaudite del ventriloquo Andrea Morbidoni con la sua scimmietta Lella, del giovanissimo pianista Alberto Cartuccia Cingolani (appena sei anni), degli allievi della scuola di fisarmonica "Paolo Soprani" di Castelfidardo e degli atleti dell’Asd Ginnastica Porto Potenza. Il tutto è stato organizzato dall’Aps Metodo Rusticucci in collaborazione con l’associazione culturale il Faro, la Parrocchia Sant’Anna e il patrocinio del Comune. Lo spettacolo ha visto anche la presenza di Leonardo Balestra – uno dei più attivi promotori della manifestazione – che ha interpretato diversi grandi successi di tanti anni fa, da "Rose Rosse" a "Il Cielo in una Stanza".