Porto Potenza, Carlocchia presidente della Cri

Matteo Carlocchia confermato presidente della Croce Rossa di Porto Potenza. Ieri sono stati proclamati, in via ufficiale, i risultati delle elezioni tenute dal comitato portopotentino. Con lui, entrano a far parte del consiglio direttivo Eva Ceccotti, Andrea Di Domenico, Felice Sapone e Mariem Hafaiedh, eletta nel ruolo di consigliera rappresentante dei giovani.

"Pronti alle nuove sfide, determinati verso il futuro: la Croce Rossa che vogliamo – è il commento del riconfermato presidente Carlocchia –. Cogliere il cambiamento, rispondere ai nuovi bisogni, restando fedeli ai nostri obiettivi e valori. Candidarmi rappresenta per me un atto di profondo impegno verso la nostra missione umanitaria. Il mio impegno è costruire una Croce Rossa capace di affrontare le sfide del presente e del futuro, valorizzando ogni volontario e promuovendo trasparenza, partecipazione e innovazione".

Il presidente ha anche sottolineato come il nuovo mandato si collochi in continuità con un percorso di crescita già avviato: aumento dei volontari, nuovi mezzi, ristrutturazione della sede, ampliamento delle attività sociali e dei soccorsi speciali. Adesso, l’impegno sarà di consolidare i risultati.

"Migliorare e correggere quello che sappiamo fare: è la missione che ci guiderà – sottolinea ancora Carlocchia –. Il direttivo sarà al servizio dell’associazione e dei soci, per garantire una pianificazione efficace e partecipata delle attività, in ascolto delle nuove vulnerabilità del territorio".