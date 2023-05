Porto Potenza, esulta la Tartabini: "Che bello riceverla in presenza"

"Tornare a partecipare in presenza a questa cerimonia, dopo due anni di assegnazione ‘a distanza’ del vessillo, è stata davvero una grande emozione". Sono queste le parole piene di gioia di Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena, al termine della cerimonia di assegnazione della Bandiera Blu, svolta ieri mattina a Roma. Un’occasione molto importante che ha visto persino la presenza del ministro al Turismo, Daniela Santanchè. Anche quest’anno per il Comune di Potenza Picena ci sono ottime notizie: la Fee – Foundation for environmental education – ha deciso di assegnare ancora una volta il vessillo, che certifica l’importante qualità delle acque di balneazione, alla spiaggia di Porto Potenza. Ma d’altronde tra Potenza Picena e la Bandiera Blu c’è una lunga storia d’amore, che parte dall’ormai lontano 2008, quando ci fu la prima assegnazione. Insomma, si tratta dell’ennesima e gradita conferma, che per molti versi appariva scontata così come per Civitanova. "Un risultato che è frutto di un importante lavoro quotidiano per il quale non possiamo non ringraziare gli uffici comunali, i commercianti, le attività ricettive, le associazioni e tutti i cittadini – aggiunge ancora il primo cittadino potentino –. La Bandiera Blu è un orgoglio collettivo. E non stiamo parlando solo di sostenibilità in termini di qualità delle acque e pulizia delle spiagge, ma anche e soprattutto della capacità di essere comunità sostenibile e accogliente. Come ogni anno, partiamo da qui per una nuova stagione turistica ricca di eventi".