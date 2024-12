Porto Potenza: Morgoni critica la mancanza di spazi pubblici adeguati

A Porto Potenza, il centro più popoloso del Comune, non solo non c’è una sala pubblica adeguatamente capiente, ma la giunta non fa nulla per sensibilizzare la dirigenza scolastica e la parrocchia sull’opportunità di poter disporre dei loro spazi, come l’auditorium della scuola elementare e il cinema parrocchiale.

È la polemica che l’ex deputato del Pd Mario Morgoni lancia nei confronti dell’amministrazione. Il suo affondo arriva dopo l’assemblea pubblica organizzata giovedì dal gruppo di minoranza "Idea Futura" nei locali della Delegazione municipale.

"Molto interessante e ricco il confronto – dice Morgoni –. Purtroppo la ridotta capienza della sala non ha consentito ai tantissimi cittadini che hanno risposto all’invito dell’opposizione di trovare posto. Alcune persone se ne sono andate, altre hanno stazionato nel corridoio. Credo che istituzioni come la scuola e la parrocchia non possano essere sorde alla necessità di offrire ospitalità e occasioni di confronto e dialogo tra la cittadinanza e i propri rappresentanti. È evidente la necessità che l’amministrazione comunale affronti questo problema, non certo insormontabile".

Mentre il Pd locale aggiunge in merito all’assemblea: "Due i principali filoni che hanno animato la discussione: le politiche sociali, con diversi interventi che hanno sottolineato i gravi problemi che affliggono un’ampia fetta della popolazione, e le opere pubbliche, con il tema scottante della pista ciclabile di piazza Douhet".