Porto Potenza, muore a 35 per uno choc anafilattico. L’ipotesi della reazione a un farmaco

Porto Potenza Picena (Macerata), 6 settembre 2023 – Tragedia a Porto Potenza Picena (Macerata) dove un 35enne, Alessandro Scocco, è morto in casa dopo aver accusato un malore dovuto forse a una reazione dopo l’assunzione di un farmaco preso per un mal di gola.

Il dramma si è consumato attorno alle 22.20 di ieri nell’abitazione dei genitori del 35enne, in via Aldo Moro a Porto Potenza. Il ragazzo era con i familiari quando ha accusato il malore: subito è partita la chiamata al 118. Gli operatori della Croce Rossa hanno provato a rianimare Scocco con il massaggio cardiaco, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche l’automedica e i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima del malore fatale Scocco aveva assunto dei farmaci contro un mal di gola con cui era alle prese da alcuni giorni. L’ipotesi è che sia morto per uno choc anafilattico, forse legato ai farmaci. Per chiarire le cause del decesso, è stata disposta l’autopsia, che sarà svolta dal medico legale Antonio Tombolini. Scocco lavorava come operaio in una ditta di stampi. Grande appassionato di montagna, non aveva problemi di salute.